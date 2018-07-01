اجتماع للصندوق المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا الأسبوع المقبل بالقاهرة

القاهرة (أ ف ب)

تشهد القاهرة الأسبوع المقبل اجتماعات الصندوق المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا لإقامة مشاريع تنمية مشتركة خاصة بسد النهضة فى الدول الثلاث، بحسب ما قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل الأحد.

وفى مايو عقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع لوزراء الخارجية والرى ومسؤولى الاستخبارات فى الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد الكبير على النيل الأزرق، وأيضا إنشاء صندوق ثلاثى لتمويل مشاريع بنى تحتية فى الدول الثلاث.

وأعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف فى الثالث والرابع من يوليو اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث فى هذا الشأن.

وقال الوزير السودانى للصحفيين "هناك صندوق للمشروعات المشتركة الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، تبدأ اجتماعاته فى غضون هذا الأسبوع".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس البرلمان العربى مشعل السلمى بجامعة الدول العربية فى القاهرة بعد اجتماع خصص لوضع خطة تنفيذية لشطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالدول الراعية للارهاب.

وتابع "من خلاله الصندوق يمكن أن تساهم الدول الثلاث فى مشروعات تنمية لرفاهية شعوب هذه البلاد".