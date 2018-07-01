إصابة سيدة بحالة تسمم لتناولها طعام ملوث بمبيد حشرى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت سيدة بحالة تسمم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم، وذلك إثر تناولها طعام ملوث بمادة البيروسول، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون، باستقبال مستشفى أشمون العام، "ع ش ع ب" بدون عمل ومقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم حالتها العامة متوسطة، وتم نقله إلى قسم السموم، بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها طعام ملوث بمادة البيروسول بالمنزل، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفى سياق متصل، استقبلت مستشفى الباجور العام الطفلة،" أ ع ع " 9 أشهر، ومقيمة دائرة المركز مصابة (حالة تسمم)، وتم تحويل المصاب لشبين الكوم الجامعى " قسم السموم "، بالانتقال والفحص، وسؤال والدتها إ ج ف ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، أفادت بقيام زوجها برش المطبخ وقامت ابنتها بوضع يدها على الرش ووضعتها بفمها وحدثت إصابتها ،ونفت الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.