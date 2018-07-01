أولياء أمور : أسئلة بوكليت الثانوية غير معقدة وفى مستوى الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجنة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، إن مستوى الامتحانات لطلاب علمى رياضة كان سهل عدا مادة اللغة الإنجليزية.

وقال أحمد السيد أحد أولياء الأمور إن إن مستوى الأسئلة والامتحانات منذ بدايتها سهلة وغير معقدة، قائلا : نظام البوكليت غير معقد وفى مستوى جميع الطلاب كما أن الإجابات محددة وواضحة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى اليوم الأحد.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.