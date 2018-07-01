أنباء عن انفجار فى مدينة جلال أباد بأفغانستان ومخاوف من سقوط ضحايا

رويترز

قال شهود ومسؤول إقليمي إن انفجارا وقع فى وسط مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن الانفجار، الذى وقع بعد ساعات من زيارة الرئيس أشرف غنى لجلال أباد، ألحق أضرارا بالمتاجر والمبانى فى أنحاء ساحة مخابيرات فى المدينة.

وسقط 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح، أمس السبت، فى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ولاية (وردك) وسط أفغانستان.

وأفاد الجيش الأفغانى فى بيان بثته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، بأن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة مجموعة من المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مُسلحين من طالبان وإصابة اثنين آخرَين بجروح.

يُذكر أن الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية لطالما استخدمت القنابل والسيارات المفخخة فى تنفيذ تفجيرات تستهدف موظفى الحكومة وأفراد الأمن فى أنحاء متفرقة من البلاد.