أمين إعلام البرلمان: أين كان مهاجمو قانون الصحافة والإعلام أثناء مناقشته

كتب محمود العمرى

قال نادر مصطفى، أمين لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام شارك فى وضعه الجميع من المؤسسات الإعلامية المختلفة والنقابات والصحف الخاصة والقومية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحًا أن اللجنة لم تتجاهل أحد فى القانون أو أى ملاحظات جاءت غليها خلال الأيام السابقة وخلال المناقشات التى تمت على القانون .

وأضاف مصطفى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الصحافة والإعلام شارك فى جلساته كبار مشايخ وشباب المهنة، وتم الأخذ باعتبار لكل وجهات النظر فى كل ما ذكر فيه، ومناقشة القانون كل مادة على حدا والملاحظات التى جاءت عليه كان أخذ اعتبار من اللجنة مع شيوخ وشباب المهنة، موضحا أن القانون لا يوجد فيه أى عيوب أو مشاكل كما ردده بعض المعارضين ومهاجمين القانون .

وتابع أمين لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: "لا استغرب حالة الهجوم على القانون فهناك الكثير من لهم مصالح ضيقة وشخصية ويريدون أن يطبقوا هذه المصالح من خلال التأثير على القانون وعلى مواده والهجوم المستمر عليه، وهو ما يثير الشكوك من خلال هؤلاء رغم أنهم فى الأساس لم يطلعوا على مواد القانون، فأين كانوا هؤلاء عندما كانت اللجنة تفتح لجان الاستماع مع شيوخ وشباب وكل العاملين فى المهنة، فالهجوم غير المسبب على القانون يثبت ذلك ".

وأوضح أمين لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن البرلمان سيصوت على القانون بالموافقة بعد عودته من مجلس الدولة، لافتا أن القانون عليه موافقة مبدئية وستكون هذه الموافقة بشكل نهائى فى البرلمان خلال الأيام المقبلة، ولم يلتفت إلى حالة الهجوم وأصحاب المصالح، وأنه لو تم الأخذ بأى ملاحظات ستكون للملاحظات المنطقية والمطابقة للواقع فقط، وليس غير ذلك، والقانون سيسير فى طريقه الصحيح، وندعو الجميع لمواجهة الشائعات .