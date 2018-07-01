أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة على الأسواق لضبط السلع المنتهية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة .

أسفرت الحملة عن ضبط ع ح ش 46 سنة المدير المسئول عن محل علافه .. بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها " 630 " كجم من السلع الغذائية " لبن بودره – أرز بسمتي منشأ بكستاني " ، جميعها منتهية تاريخ الصلاحية .. وتحرر المحضر رقم 6252/2018 جنح قسم الجمرك ، وجاري العرض علي النيابة .

وفي مجال السلع مجهولة المصدروتم ضبط ي ع ع 32 سنة بائع ، بدائرة قسم ثان المنتزه .. لحيازته وعرضه للبيع ، "200 " علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر ،وجارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة .

وفى مجال بيع الخضار والفاكهة بالجملة خارج أسوار سوق الجملة، قامت حملة من ضباط الإدارة ومفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة بمنطقة النزهة .. دائرة قسم شرطة باب شرقى، استهدفت بعض تجار الخضر والفاكهة الذين يقومون بالإتجار فى الخضر والفاكهة خارج سوق الجملة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة .

أسفرت عن ضبط ع ا م قائد السيارة رقم 3351 جمرك السلوم .. مُحملة بكمية قدرها " 20 " طن خضروات ، م ا ع قائد السيارة رقم 32114 جمرك السلوم .. مُحملة بكمية قدرها " 15 " طن خضروات ، و ا م قائد السيارة رقم 212649 جمرك السلوم .. مُحملة بكمية قدرها " 15 " طن فاكهه، تم إدخال السيارات بحمولتهم إلى داخل السوق لبيعها أسهاماً فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة ، وتحررت المحاضر اللازمة.