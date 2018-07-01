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"أطباء الأسنان" تطلق مؤتمرها الدولى السنوى EDSIC 2018 فى سبتمبر المقبل

الأحد، 01 يوليه 2018 08:53 م
"أطباء الأسنان" تطلق مؤتمرها الدولى السنوى EDSIC 2018 فى سبتمبر المقبل النقابة العامة لأطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الرابعة “EDSIC  2018”، وذلك يوم الأربعاء  5 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى الجمعة 7 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى وحفل الافتتاح يوم الثلاثاء 4 سبتمبر.
 
ويرأس المؤتمر فى دورته الرابعة، الدكتور خليل جاد نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، والدكتور أشرف زعلوك نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسين عبد الهادى سكرتير عام المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام مساعد، والدكتور محمد علاء المدير التنفيذى، والدكتور محمد خطاب منسق عام المؤتمر، وعضوى المؤتمر  الدكتور إيهاب هيكل، أمين صندوق النقابة، والدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، ومقرر اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد نصر.
 
ويعد مؤتمر  EDSIC، أهم ثانى مؤتمر علمى فى الشرق الأوسط، بعد مؤتمر الأيدك بدبى، ويهدف لوضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وخلق حلقة وصل بين جميع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والتعريف بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان، من خلال عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل بمشاركة محاضرين وعلماء أجانب، لتحقيق استفادة لشباب الأطباء فى مصر والعالم العربى، والذى ينعكس بدوره على جودة الخدمة المقدمة للمريض فى مصر.
 
يذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر نقابة الأسنان الدولى EDSIC، تم عقدها فى 2015، بمشاركة حوالى 2500 مشارك، و5000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر والخاص بمستلزمات طب الأسنان، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فى تلك المرة، طفرة فى البرنامج العلمى، وزيادة فى أعداد ورش العمل، وعدد الشركات المشاركة بالمعرض المصاحب له.
 
 

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