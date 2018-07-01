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أسعار العملات اليوم الأحد 1-7-2018 واستقرار الدولار

الأحد، 01 يوليه 2018 10:28 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 1-7-2018 واستقرار الدولار عملات أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 1-7-2018، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى نهاية الأسبوع المصرفى، نظرا للعطلة الرسمية للبنوك اليوم، والتى شهدت استقرار سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، وتراجع أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى.

 

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو الأوروبى  أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.49 جنيه للشراء، و 20.69 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.23 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.70 للشراء، و 59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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