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أحمد السجينى: أتوقع تغيير ما بين 10 إلى 15 محافظا غدا أو صباح الثلاثاء

الأحد، 01 يوليه 2018 11:35 م
أحمد السجينى: أتوقع تغيير ما بين 10 إلى 15 محافظا غدا أو صباح الثلاثاء النائب أحمد السجينى
كتب أيمن رمضان
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توقع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشمل حركة المحافظين المرتقبة تغيير ما بين 10 إلى 15 محافظاً، مشيراً إلى أن رقابة البرلمان على حركة التغييرات رقابة لاحقة وليست سابقة، وتابع:" ليس لنا أولوية التصحيح أو الرفض والقبول ..والعدد والموعد يعلمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وأضاف "السجينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر فضائية "mbc مصر"، أنه من المنطقى أن تتم حركة المحافظين اليوم الإثنين أو فى وقت مبكر من اليوم التالى وهو الثلاثاء، كون رئيس الحكومة سيلقى بيانه يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان ومن غير المنطقى أن يلقيه دون أن تكون الحكومة مكتملة.

 


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