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في واقعة الهجرة غير الشرعية بالفيوم...

492 ألف جنيه حصيلة تشكيل عصابى نظير سفر 41 مهاجرا "غير شرعى" إلى أوروبا

السبت، 09 يونيو 2018 07:42 م
492 ألف جنيه حصيلة تشكيل عصابى نظير سفر 41 مهاجرا "غير شرعى" إلى أوروبا المتهمون
دينا الحسيني
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تسلمت نيابة الفيوم، اليوم السبت، تحريات المباحث حول واقعة ضبط 3 متهمين وراء محاولة الهجرة الشرعية لعدد 41 موطنا من أهالى قرية منيا الحيط بدائرة إطسا، وآخرين من محافظة بنى سويف، بمعرفة النقيب كريم عادل ضابط مكتب الهجرة غير الشرعية بالفيوم.

وجاء بالتحريات أن المدعو أحمد م ع، 35 عاما، ويعمل سائق، كون تشكيلا عصابيا مع المدعو عماد ا إ، 48 عاما، سائق، والمدعو ياسر ح ع،  32 عاما، سائق، تخصص نشاطهم فى سفر أهالى الفيوم وبنى سويف بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية عن طريقة دولة ليبيا، وتحصل المتهون على 492 ألف جنيه من 41 شابا، مقابل 12 ألف جنيه لكل فرد، لتسهيل عملية سفرهم.

المتهمون
المتهمون
 
 
 
وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع أحد الأشخاص بمطروح يدعى فرج لتوصيل الضحايا إليه وتسليمهم عند نقطة مطروح، ويتولى هو استكمال رحلاتهم حتى ليبيا، واستخدم المتهم الأول السيارة رقم  ف ر د 5917 لإخفاء 13 مهاجرا غير شرعى، واستخدم الثاني السيارة رقم أ س 3765  لإخفاء 10 آخرين، واستخدم المتهم الثالث السيارة رقم 30673 أجرة الفيوم لإخفاء 18 منهم.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد وجه بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان الينابة العامة وبعمل أكمنة للسيارات الثلاثة، تمكن اللواء هيثم عطا مدير المباحث و العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية، والمقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث إطسا من ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة قررت إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، وعددهم 41 بينما، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

 


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