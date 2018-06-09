492 ألف جنيه حصيلة تشكيل عصابى نظير سفر 41 مهاجرا "غير شرعى" إلى أوروبا

تسلمت نيابة الفيوم، اليوم السبت، تحريات المباحث حول واقعة ضبط 3 متهمين وراء محاولة الهجرة الشرعية لعدد 41 موطنا من أهالى قرية منيا الحيط بدائرة إطسا، وآخرين من محافظة بنى سويف، بمعرفة النقيب كريم عادل ضابط مكتب الهجرة غير الشرعية بالفيوم.
وجاء بالتحريات أن المدعو أحمد م ع، 35 عاما، ويعمل سائق، كون تشكيلا عصابيا مع المدعو عماد ا إ، 48 عاما، سائق، والمدعو ياسر ح ع، 32 عاما، سائق، تخصص نشاطهم فى سفر أهالى الفيوم وبنى سويف بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية عن طريقة دولة ليبيا، وتحصل المتهون على 492 ألف جنيه من 41 شابا، مقابل 12 ألف جنيه لكل فرد، لتسهيل عملية سفرهم.
المتهمون
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد وجه بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان الينابة العامة وبعمل أكمنة للسيارات الثلاثة، تمكن اللواء هيثم عطا مدير المباحث و العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية، والمقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث إطسا من ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة قررت إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، وعددهم 41 بينما، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات .
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