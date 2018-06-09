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وزير النقل يصرف منحة 750 جنيهًا لكل عامل بالسكة الحديد فى عيد الفطر

السبت، 09 يونيو 2018 02:00 ص
وزير النقل يصرف منحة 750 جنيهًا لكل عامل بالسكة الحديد فى عيد الفطر الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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وافق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين فى هيئة السكة الحديد والشركات التابعة وشركة مترو الأنفاق، بواقع 750 جنيها لكل عامل، بناء على المذكرة التى تقدمت بها نقابة العاملين بالسكة الحديد.

وقال عبد الفتاح فكرى رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد والمترو لـ"اليوم السابع" إن وزير النقل وافق على صرف المنحة التى اعتاد العاملين فى السكة الحديد وشركاتها والمترو صرفها فى الأعياد تقديرا لجهودهم، بدون أى زيادة عن آخر منحة حصل عليها العاملين.

 

 


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