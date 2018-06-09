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وزير العدل يطلع على تقارير الإنجاز الشهرى قبل عرضه على الحكومة

السبت، 09 يونيو 2018 12:09 م
وزير العدل يطلع على تقارير الإنجاز الشهرى قبل عرضه على الحكومة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
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كشف مصدر رفيع المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل طلب من مساعديه تقارير الإنجاز الشهرية الخاصة بكل قطاع من قطاعات الوزارة البالغ عددها 25 قطاعا، وذلك للوقوف على آخر المستجدات قبل عرضها على الحكومة.

وأردف المصدر أن جميع قطاعات الوزارة شهدت خلال شهر مايو إنجازات كبيرة ففي مجال حقوق الإنسان تمكن القطاع من اعداد تقرير حقوق الإنسان الخاص بمصر والذى ساهم في إنشاء دوائر جديدة ولأول مرة لمحاكمة المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر.

كما تمكن قطاع مكافحة الفساد تمكن القطاع من فحص جميع الشكاوى الخاصة بفساد صغار الموظفين وانتهى بمحاسبة المقصرين وفى الكسب غير المشروع تمكن من رد ما يقرب من 120 مليون جنيه جراء التصالح في بعض القضايا وتحصيل غرمات واسترداد أراضى الدولة .

ومن المقرر أن يقوم الوزير بعرض رؤية الوزارة خلال اجتماع حكومة تيسير الأعمال .


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