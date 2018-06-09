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وزير التعليم ردا على المطالبة بمنع الغش بالثانوية: سنعاقب من يتجاوز

السبت، 09 يونيو 2018 12:43 ص
وزير التعليم ردا على المطالبة بمنع الغش بالثانوية: سنعاقب من يتجاوز د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم على انتشار الغش بالثانوية العامة ومطالب أولياء الأمور بالتحقيق مع المسئولين عنه تحقيقا لمبدأ المساواة بين الطلاب، قائلا: سوف يعاقب كل من ساهم فى أى نوع من أنواع الالتفاف على القانون والأخلاق بعد التحقيق فى هذا الموضوع.

 

جاء ذلك خلال رده على رسالة أولياء أمور على جروب الواتس آب وحديثهم عن وجود غش ببعض لجان الثانوية العامة على رأسها لجنة عبد الحميد رضوان بسوهاج.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة الثانية

تسريب امتحان الثانوية العامة

الغش الجماعى




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