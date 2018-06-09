وزير التعليم: حصلنا على دعم جيد فى الموازنة الجديدة لزيادة أجور المعلمين

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة حصلت علي دعم جيد للمعلمين في الموازنة الجديدة لزيادات الأجور ضمن الزيادات بأجور موظفي الدولة بعد جهد كبير.

وأضاف طارق شوقى خلال رده على تساؤلات المعلمين عبر جروب الواتس آب، الوزارة تبجل وتحترم كافة معلمى مصر الأفاضل وتسعي لتحسين أحوالهم بكل ما أوتيت من فكر وجهد، مؤكدا: العمل كبير ولكن لنطمئن أن التعليم وفِي قلبه المعلمين أصبح الأولوية الأولي في الدولة المصرية.

وتابع الوزير، سوف نوافيكم بالتفاصيل بعد التحقق منها كاملة إن شاء الله.