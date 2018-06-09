وزيرة الهجرة تهنئ شريف سبعاوى لفوزه بمقعد فى برلمان مقاطعة أونتاريو بكندا

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شريف سبعاوى لفوزه بمقعد فى برلمان مقاطعة أونتاريو، بمدينة تورونتو الكندية، عن حزب المحافظين الذى نجح بالأغلبية مما يؤهله لتشكيل الحكومة فى المقاطعة.

وقالت إنها تواصلت مع شريف سبعاوى لتهنئته شخصيا بنجاحه فى الانتخابات، مشيرة إلى أن نجاحه يضيف إلى المزيد من الإنجازات التى يحققها المصريين بالخارج فى كافة المجالات، إذ يثبتون أنهم خير سفراء لمصر فى الدول التى يقيمون بها.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه بفوز شريف سبعاوى، يصبح هو أول مصرى يحصل على مقعد ببرلمان مقاطعة أونتاريو التى تقع فى مدينة تورونتو الكندية، مما يعكس صورة إيجابية ومشرفة جدا عن المصريين بالخارج.

والجدير بالذكر أن شريف سبعاوى قد حاز على 19 ألف 954 صوتا من إجمالى عدد الناخبين والذين يبلغون 47 ألف 854 ناخبا، كما حصل أقرب منافسيه على 13ألف و203 صوت.