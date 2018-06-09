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وزيرة البيئة الكندية تحث قادة دول مجموعة السبع على معالجة مشكلة تلوث المحيطات

السبت، 09 يونيو 2018 10:53 ص
وزيرة البيئة الكندية تحث قادة دول مجموعة السبع على معالجة مشكلة تلوث المحيطات وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا
كيبيك (أ ش أ)
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حثت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا قادة دول مجموعة السبع على فعل المزيد للحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ومعالجة مشكلة تلوث المحيطات.

وقالت ماكينا - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة الدول السبع فى كيبيك - إن التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام يشكل قضية كبيرة بالنسبة لبلادها حيث إنها تمتلك 20% من سواحل العالم وتطل على ثلاثة محيطات .

وأضافت وزيرة البيئة الكندية أن كمية النفايات البلاستيكية التى يتم إلقائها فى المحيطات مرعبة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراء تجاه هذه القضية، موضحة أنه لا يجب إشراك الحكومات فحسب، بل والمصنعين والمدن والأفراد أيضا.

 


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