video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 05:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة إسبانية تقترح إجراء إصلاحات دستورية لحل أزمة كتالونيا

السبت، 09 يونيو 2018 05:17 م
وزيرة إسبانية تقترح إجراء إصلاحات دستورية لحل أزمة كتالونيا البرلمان الكتالونى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت وزيرة السياسة الإقليمية الإسبانية الجديدة مريتكسل باتيت، اليوم السبت، إن إجراء إصلاحات دستورية سيساعد على حل أزمة إقليم كتالونيا، والتى تعد الأسوأ على مدار الأربعة عقود الماضية.

وأضافت باتيت - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن حزب الشعب الحاكم يريد أن يعدل الدستور الإسبانى للمضى قدما نحو نموذج فيدرالى، وأشارت إلى التكوين الإسبانى الحالى من مجتمعات ذات حكم ذاتى الذى حقق دراجات متفاوتة من الحكم الذاتى أظهر نجاحه، لكنه يحتاج إلى التجديد.

وأدت باتيت، اليمين الدستورية، يوم الخميس الماضى، وزيرة للسياسة الإقليمية فى حكومة رئيس الوزراء الإسبانى الجديد بيدر سانشيز، كما كلفت بإدارة حركة إنفصال إقليم كتالونيا، وتعد الحكومة الانفصالية فى إقليم كتالونيا التى حاولت وفشلت فى إعلان استقلال الإقليم عن السيادة الإسبانية العام الماضى أحد أبرز الملفات التى تواجه سانشيز الذى تولى الوزارة بعدما صوت فى البرلمان الإسبانى الأسبوع الماضى على سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى بسبب مزاعم فساد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كتالونيا يدعو إلى محادثات مع رئيس وزراء إسبانيا الجديد

حكومة إقليم كتالونيا الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

صحيفة: بوادر أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسبانيا على خلفية قضية كتالونيا

مدعون ألمان يطالبون بتسليم رئيس كتالونيا السابق للسلطات الإسبانية

رئيس إقليم كتالونيا يرغب فى انضمام مشرعين سابقين داعمين للانفصال إلى حكومته

اخبار عالمية

اقليم كتالونيا

الحكومة الكتالونية

وزيرة اسبانية

اخبار العالم

اخبار اسبانيا




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة