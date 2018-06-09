وزيرة إسبانية تقترح إجراء إصلاحات دستورية لحل أزمة كتالونيا

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قالت وزيرة السياسة الإقليمية الإسبانية الجديدة مريتكسل باتيت، اليوم السبت، إن إجراء إصلاحات دستورية سيساعد على حل أزمة إقليم كتالونيا، والتى تعد الأسوأ على مدار الأربعة عقود الماضية.

وأضافت باتيت - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن حزب الشعب الحاكم يريد أن يعدل الدستور الإسبانى للمضى قدما نحو نموذج فيدرالى، وأشارت إلى التكوين الإسبانى الحالى من مجتمعات ذات حكم ذاتى الذى حقق دراجات متفاوتة من الحكم الذاتى أظهر نجاحه، لكنه يحتاج إلى التجديد.

وأدت باتيت، اليمين الدستورية، يوم الخميس الماضى، وزيرة للسياسة الإقليمية فى حكومة رئيس الوزراء الإسبانى الجديد بيدر سانشيز، كما كلفت بإدارة حركة إنفصال إقليم كتالونيا، وتعد الحكومة الانفصالية فى إقليم كتالونيا التى حاولت وفشلت فى إعلان استقلال الإقليم عن السيادة الإسبانية العام الماضى أحد أبرز الملفات التى تواجه سانشيز الذى تولى الوزارة بعدما صوت فى البرلمان الإسبانى الأسبوع الماضى على سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى بسبب مزاعم فساد.