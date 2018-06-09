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وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه غدًا

السبت، 09 يونيو 2018 07:00 ص
وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه غدًا البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 


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