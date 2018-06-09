وزارة التضامن الاجتماعى: صرف المعاشات المحولة على البنوك غدًا

كتب مدحت وهبة

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يونيو المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد 10 يونيو.

كما يتم صرف المعاشات منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا الماضى الأحد ، حيث يستفيد من المعاشات 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اول يونيه الجارى ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من الاحد الماضى

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بدء صرفها اعتبارا من 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد 10 يونيو.