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هيئة كبار العلماء تثمن دعوة الملك سلمان لعقد اجتماع لدعم الأردن

السبت، 09 يونيو 2018 02:34 م
هيئة كبار العلماء تثمن دعوة الملك سلمان لعقد اجتماع لدعم الأردن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
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ثمنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد اجتماع مع قادة الأردن، الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى مكة المكرمة غدا الأحد؛ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها.

ووصفت الهيئة ذلك بأنه شعور الجسد الواحد الذى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وقالت الأمانة فى بيان لها اليوم، "اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الذى يحمل همّ أمته فى مواقف صادقة، ينطلق من ثوابت المملكة العربية السعودية المرتكزة على الدين الحنيف؛ لتوحيد الكلمة، وصيانة اللحمة، واجتماع الأمة، امتثالاً لقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}.


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