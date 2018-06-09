نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طبيب

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها حول العثور على جثة طبيب مقيده بالحبال وملقاة بالمقابر، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى رجال مباحث قسم حلوان بلاغٱ من الأهالى يفيد العثور على جثة ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطبيب يدعى "ف.ع"، 60 سنة ومقيم بدائرة القسم، ويرتدى ملابسه كاملة والجثة فى حالة انتفاخ تام ومقيد اليدين والقدمين مع وجود شريط لاصق على فمه؛ تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث.