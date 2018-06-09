نقابة المعلمين: أول أسبوع من امتحانات الثانوية لم يشهد شكاوى من المراقبين

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن أول أسبوع بامتحانات الثانوية العامة مر دون حدوث أى اعتداءات على المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة، ودون تلقى غرفة عمليات النقابة لأى شكاوى، مشيدا بإجراءات وزارة الداخلية لحماية الامتحانات، والتى ظهر فى محافظة كفر الشيخ خلال ثانى أيام الامتحانات.

وأكد خلف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على استمرار انعقاد غرف العمليات فى اللجان النقابية، البالغ عددها 319 لجنة، و53 نقابة فرعية، والغرفة المركزية بالقاهرة، حتى نهاية أعمال التصحيح، نظرا لاستمرار تواجد المعلمين بالاستراحات طول تلك الفترة.