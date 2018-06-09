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نص التقرير النهائى لـ"إعلام البرلمان" حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

السبت، 09 يونيو 2018 07:35 م
نص التقرير النهائى لـ"إعلام البرلمان" حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أسامة هيكل
كتب محمد مجدى السيسى
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ينشر "اليوم السابع" التقرير النهائى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته غدًا فى الجلسة العامة للبرلمان.

 

 وقد تضمن مشروع القانون عددًا كبيرًا من الحقوق والواجبات لدى العمل الصحفى والإعلامى، والتى تنظيم العمل بشكل قانونى ودستورى سليم، كما نص على مواد للمرة الأولى تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.

 

أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، كشف عن عدد من النصوص الجديدة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تتعلق بحقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة، منها حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سبباً لمسائلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .

 

وأضاف "هيكل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى والإعلامى من الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه من بين تلك الحقوق، هو حق للصحفى أو الإعلامى بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطراً على الأمن القومى.

 

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حقوق غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين فى قانون تنظيم المهنة.. إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكتب لإتاحة المعلومات.. عدم مساءلة الصحفى أو الإعلامى بسبب رأيه.. وحبس كل من يتعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله

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