ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بتحقيق تقدّم لحل أزمة أوكرانيا

مالبى (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، أن الأعضاء الأوروبيين فى مجموعة السبع متفقون على أنه لا يمكن إعادة روسيا إلى المجموعة ما لم يتم تحقيق تقدم لحل الأزمة فى أوكرانيا.

وقالت ميركل للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع فى كندا "نحن متفقون على أن عودة روسيا إلى مجموعة السبع لا يمكن أن تحدث ما لم يتم إحراز تقدم كبير فى ما يتعلق بالمشاكل مع أوكرانيا".

ويأتى تصريح ميركل عقب اجتماع مع قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، اثر دعوة وجهها الرئيس الأميركى دونالد ترامب لقبول اعادة روسيا الى المجموعة.

كان قرار طرد موسكو من مجموعة الثمانى جاء ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى عام 2014 فى خطوة ووجهت بتنديد على نطاق واسع باعتبارها انتهاكا لسيادة أوكرانيا.