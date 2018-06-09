video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بتحقيق تقدّم لحل أزمة أوكرانيا

السبت، 09 يونيو 2018 03:00 ص
ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بتحقيق تقدّم لحل أزمة أوكرانيا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
مالبى (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، أن الأعضاء الأوروبيين فى مجموعة السبع متفقون على أنه لا يمكن إعادة روسيا إلى المجموعة ما لم يتم تحقيق تقدم لحل الأزمة فى أوكرانيا.

وقالت ميركل للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع فى كندا "نحن متفقون على أن عودة روسيا إلى مجموعة السبع لا يمكن أن تحدث ما لم يتم إحراز تقدم كبير فى ما يتعلق بالمشاكل مع أوكرانيا".

ويأتى تصريح ميركل عقب اجتماع مع قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، اثر دعوة وجهها الرئيس الأميركى دونالد ترامب لقبول اعادة روسيا الى المجموعة.

كان قرار طرد موسكو من مجموعة الثمانى جاء ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى عام 2014 فى خطوة ووجهت بتنديد على نطاق واسع باعتبارها انتهاكا لسيادة أوكرانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل: ألمانيا ستدفع إيران خارج دول الشرق الأوسط ولن تتخلى عن الاتفاق النووى

ميركل

روسيا

مجموعة السبع

تحقيق تقدّم

حل أزمة أوكرانيا




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة