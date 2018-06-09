موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسي يطالب المنتخب ببذل أقصى جهد فى كأس العلام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء المنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى مونديال كأس العالم.

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 يونيو 2018، ولمدة يومين، بدلا من الفترة من 25 إلى 28 يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم المشاركة فى بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، اليوم السبت، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغاب عن الحضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بسبب سفره مساء أمس الجمعة إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بصفته عضو مجلس فيفا ورئيسا وعضوا ببعض اللجان التى تبدأ اجتماعاتها ظهر اليوم، السبت، كما يشارك أبو ريدة فى اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولى "كونجرس الفيفا" والتى سيتم خلالها الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم عام 2026.

انتصرت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب لأسامة هيكل، لصناعة الصحافة وذلك بوضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" بدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، وهو ما طالب به الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" فى ملاحظاته على مشروع القانون، التى استعرضها فى اجتماع مع اللجنة بمقر المؤسسة.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، نص ولأول مرة على إنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.

"الطمع يقل ما جمع".. هذا التعبير هو أقل ما يمكن أن يوصف به ما حدث بمحافظة سوهاج عقب قيام مستريحين جديدين يعملان بتجارة الحديد والأسمنت بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من عدد من الأشخاص بدائرة مركز أخميم شرقى المحافظة بزعم توظيفها.

أشاد عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، بمشروع المتحف المصرى الكبير، ونشر على صفحته الخاصة على "تويتر" فيديو للأعمال الجارية فى الموقع الإنشائى، وعلق قائلاً: إبداع المصرين لا يتوقف.

أدلت الفتاة المتهمة بقتل شقيقها ووالدتها حرقا، باعترافات تفصيلية امام محمد جمال وكيل نيابة عين شمس.

لم يكتف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإجراءات التجارية التى اتخذها ضد حلفاءه، سواء فى أوروبا، أو أمريكا الشمالية، ليثير غضبهم، قبل انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، المنعقدة فى مدينة كيبك الكندية، حيث أثار قضية عودة روسيا إلى عضوية المجموعة، ليضع الزيت على النار، وهو ما قد يساهم بصورة كبيرة في زيادة حالة الاحتقان بين زعماء الدول الذين إلتقاهم ترامب، خلال فعاليات القمة التى استضافتها كندا.

لم تتدخر إمارة قطر جهدا فى تأجيج وإشعال أية احتجاجات تعصف بأى دولة عربية، وتحويلها لموجة عنف، ولعل الاحتجاجات التى شهدتها الأردن مؤخرا خير دليل على أن تنظيم الحمدين ليس بريئا من تلك الأحداث.

تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ24 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، اليوم، السبت، عن القيم الأخلاقية التى يتمتع بها الصحفى وكيفية الحفاظ على المعلومات التى يحصل عليها من مصدر قريب إليه لدرجة الصداقة، ويعلم ما هو للنشر منها، وما هو قيل على سبيل الصداقة، ضاربا المثل بالكاتبة الصحفية نعم الباز وعلاقتها بالملكة دينا زوجة ملك الأردن، وكيف أن ماما نعم الباز رفضت نشر أخبار شخصية حول قصة طلاق الملكة رغم علمها بها".

أعلنت الشرطة فى محافظة كاناجوا اليابانية، اليوم السبت، أنها تلقت بلاغًا بأن العديد من الأشخاص تم طعنهم فى إحدى القطارات السريعة.

ذكر موقع "ديلى بيست" الأمريكى، أن البريد الإلكترونى الشخصى الخاص بجون كيرى، كبير موظفى البيت الأبيض، تعرض للاختراق.

يمثل العلاج على نفقة الدولة اهتماما كبيرا لما يقرب من 35% من المصريين مصنفين كمواطنين غير قادرين يستوجبون العلاج من الأمراض المختلفة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس غدا الأحد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ظهر ملعب "أخمات أرينا" فى مدينة "جروزني" الشيشانية فى أبهى صوره، إستعداداً لإستضافة تدريبات منتخب مصر الذى يشارك فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى "نجم الشباك" فى الصحافة الأوروبية قبل مشاركته مع "الفراعنة" فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من الخميس المقبل.

توج منتخب سلاح سيف المبارزة للرجال بذهبية الفرق فى منافسات اليوم الأخير بالبطولة الأفريقية بتونس.

تستعد مدينة "جروزني" لإستقبال بعثة المنتخب الوطنى الذى يشارك فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو المقبل بمشاركة 32 منتخباً.