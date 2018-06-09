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مقتل 6 من مسلحى داعش فى غارات أمريكية بشرق أفغانستان

السبت، 09 يونيو 2018 09:56 ص
مقتل 6 من مسلحى داعش فى غارات أمريكية بشرق أفغانستان الجيش الأفغانى
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم السبت، مقتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى جراء غارات نفذتها طائرات أمريكية بدون طيار فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن مصدر بفيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني، قوله إن القوات الأمريكية نفذت غارات استهدفت مخابئ تنظيم داعش، واستخدمت خلالها طائرات بدون طيار.

وأضاف المصدر أنه تم تطهير عدة قرى من عناصر تنظيم داعش، خلال العمليات العسكرية الجارية ضد عناصر التنظيم فى مقاطعة "ديه بالا"..ولم تعلق أى جماعة مسلحة بما فى ذلك تنظيم "داعش" على هذه الأنباء حتى الآن.

تأتى سلسلة الغارات الأخيرة، فى إطار عمليات مكافحة الإرهاب، والتى تتضمن غارات جوية تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى إقليم "نانجرهار".  

 


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