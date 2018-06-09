مقتل 17 جنديا أفغانيا فى هجوم لـ "طالبان" غرب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قتل 17 جنديًا أفغانيًا على الأقل اليوم السبت، إثر هجوم لحركة "طالبان" فى منطقة زوال بإقليم هرات غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلانى فرهاد، فى تصريح لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، إن المسلحين شنوا هجوما منسقا على نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطنى الأفغانى فى منطقة عزيز أباد ما أسفر عن مقتل 17 جنديًا وإصابة اَخر.

وأضاف فرهاد، أنه تم القضاء على 8 مسلحين وإصابة 13 آخرين عقب الاشتباكات التى اندلعت على خلفية ذلك الهجوم.

من جانبها، أكدت حركة "طالبان" الهجوم دون توضيح المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.