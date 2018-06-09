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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى انفجار قنبلة بمحافظة ديالى العراقية

السبت، 09 يونيو 2018 06:13 م
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى انفجار قنبلة بمحافظة ديالى العراقية تفجير فى العراق - أرشيفية
رويترز
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أكدت مصادر أمنية، اليوم السبت، مقتل شخص على الأقل، وإصابة 8 آخرين بعد انفجار قنبلة فى محافظة ديالى بالعراق.

والخميس، كان قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، قد أكد أن مدنيًا وعنصرًا أمنيًا قتلا بهجوم مسلح استهدف مركبة شمال شرقى ب‍عقوبة، وقال العزاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مركبة قرب تقاطع الجيزانى على طريق بعقوبة - المقدادية، مما أسفر عن مقتل مدنى وعنصر أمنى كانا داخل المركبة، مضيفًا أن فريقًا أمنيًا بدء بالتحقيق فى ملابسات الحادث، وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى مما يؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين وقوات الأمن.

 

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