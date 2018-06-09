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مقتل ألبانى يعمل مع قوات الأمم المتحدة فى مالي

السبت، 09 يونيو 2018 07:26 ص
مقتل ألبانى يعمل مع قوات الأمم المتحدة فى مالي عناصر من جيش مالى
باماكو أ ش أ
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قتل موظف ألبانى تابع لبعثة الأمم المتحدة فى مالى (مينوسما) أثناء محاولة سرقة سيارته فى غاوو شمال مالى، ونقلت صحيفة "مالى اكتياليتي" عن مصدر أمنى فى باماكو قوله إن القُتيل عميل ألبانى يزود بعثة الأمم المتحدة إلى غاو بالطعام.

وأضافت الصحيفة أن الحادث جرى خلال تعرض سيارة مؤونة لهجوم مسلح أسفر عن إصابة رفاق له بجروح من جنسيات كوسوفية ومقدونية.

وتعانى مناطق فى شمال ووسط جمهورية مالى من هجمات جماعات إرهابية مسلحة بالرغم من وجود قوات أممية وفرنسية ووجود الجيش المالي.

 


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