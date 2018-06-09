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مصر للطيران تكثف رحلاتها لروسيا لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب

السبت، 09 يونيو 2018 08:02 م
مصر للطيران تكثف رحلاتها لروسيا لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب أحمد حمادة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تكثيف رحلاتها المتجهة إلى المدن الروسية لنقل المشجعين المصريين الراغبين فى مؤازرة المنتخب القومى فى المونديال من داخل الملاعب الروسية.

 

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تسيير 19 رحلة خاصة إضافية اعتبارًا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، والذى سيشهد كثافة فى عدد الرحلات بإقلاع 10 رحلات لنقل ما يقرب من 3500 مشجع لحضور مباراة مصر مع أورجواى والمباريات الأخرى. 

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه جميع الرحلات الإضافية المخصصة لنقل المشجعين تصل جميعها إلى مطارات المدن المقام بها مباريات كأس العالم، وهى مطارات اكترنبرج الدولى وسان بطرس برج ومطار فولجوجراد الدولى.

 

وأشار مسلم، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين، كون مصر للطيران الناقل الرسمى للمشجع والمنتخب المصرى باستخدام أحدث طائرات الشركة التى تتمتع بأعلى مستويات الراحة والرفاهية.

 

وأكد أن هذه الرحلات سيتم تسييرها بخلاف الرحلات المنتظمة إلى مطار دوموديدوفو بموسكو، حيث نسير 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

 


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مصر للطيران

كاس العالم

موسكو




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