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مصرع موظف سقط من الطابق الثانى بالمنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 10:42 ص
مصرع موظف سقط من الطابق الثانى بالمنوفية جثة
المنوفية – محمود شاكر
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لقى موظف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء العمل بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى " ف .هـ .ش "  59 سنة، موظف ومقيم كفر طنبدي دائرة المركز مصاباً بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ وتوفى عقب وصوله .

بالانتقال والفحص وسؤال نجله " م  " 30 سنة، موظف بالبريد ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه حال قيام والده بأعمال بناء بالطابق الثاني بمنزله انزلقت قدمه وسقط من أعلى الطابق الثانى أرضاً وحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفي الشبهه الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3217 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018 وأشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلى عدم وجود شبهة جنائية.


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