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مصدر عسكرى يمنى: قوات الجيش والمقاومة تحقق تقدما جديدا باتجاه مدينة الحديدة

السبت، 09 يونيو 2018 03:06 م
مصدر عسكرى يمنى: قوات الجيش والمقاومة تحقق تقدما جديدا باتجاه مدينة الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أكد مصدر عسكرى يمنى، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة حققت تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة الحديدة إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال عبد الله الشعبى المتحدث باسم اللواء الثانى عمالقة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش اليمنى والميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة والرشاشات فى مناطق الشجيرة والنخيلة بالقرب من مدينة الدريهمى، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وأفاد الشعبى، بأن قوات العمالقة سيطرت على مواقع شمالى منطقة الطائف فى مديرية الدريهمى نحو 20 كيلومترا جنوبى الحديدة، لافتا إلى أن مقاتلات وبحرية التحالف العربى تقصف بشكل مكثف مواقع ميليشيات الحوثى الانقلابية.

 

 


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