مصادر: البرلمان ينعقد غدا لبحث ترشيحات الحكومة الجديدة.. ومفاجأة فى التشكيل

كتب محمد عبد العظيم

كشفت مصادر داخل البرلمان عن أن الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد، ستشهد بحث ترشيحات الحكومة وتشكيلها الجديد.

وأشار عدد من نواب البرلمان ومن بينهم النائب مصطفى بكرى، إلى أن مفاجآت كبيرة فى التشكيل الجديد للحكومة قد تشهد وزارات مهمة.

ويذكر أن الرئيس السيسى قد كلف المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص المادة 146 من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".