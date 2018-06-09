مسئول أمنى كردى: شاب عراقى يعترف بقتله فتاة ألمانية

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أعلن مسئول أمنى كردى فى إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن الشاب على بشار الذى أوقف قبل يوم بتهمة قتل طفلة ألمانية خلال محاولته الهروب إلى كردستان، اعترف بارتكابه الجريمة.

وقال قائد شرطة دهوك العراقية طارق أحمد - وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - إن "الشاب وهو من كردستان اعترف خلال التحقيق معه بعد إيقافه بقتل الفتاة الألمانية"، وذكر الشاب أثناء التحقيق معه أن "الفتاة كانت صديقته، لكن اندلع شجار بينهما، وقام بقتلها بعد أن هددته بالاتصال بالشرطة".

وكانت ألمانيا قد أعلنت أن شابا عراقيا يشتبه بقتله لفتاة ألمانية أوقف، الجمعة، فى شمال العراق بعدما فر إلى هذه المنطقة، وبعد أقل من 24 ساعة على كشف هويته، قال وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر، إن على بشار أوقف من قبل قوات الأمن الكردية فى شمال العراق، فيما كان بشار (20 عاما) وصل إلى ألمانيا فى أكتوبر 2015 فى أوج أزمة المهاجرين، ويشتبه بأنه اغتصب وقتل بين 22 و23 مايو 2018 فتاة تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما) فى فيسبادن غرب ألمانيا.