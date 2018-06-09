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مد أجل الحكم على 17 من أولتراس أهلاوى بتهمة البلطجة لـ 28 يوليو

السبت، 09 يونيو 2018 01:32 م
مد أجل الحكم على 17 من أولتراس أهلاوى بتهمة البلطجة لـ 28 يوليو اولترس اهلاوى - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل الحكم على 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى لجلسة 28 يوليو.

 

وأحالت النيابة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

 

وألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد، وحرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح قصر النيل لسنة 2017.


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