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محافظة القاهرة: حصر عشش منطقة عرب الحصن بالمطرية تمهيدًا لتطويرها

السبت، 09 يونيو 2018 06:00 ص
محافظة القاهرة: حصر عشش منطقة عرب الحصن بالمطرية تمهيدًا لتطويرها عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية شرق القاهرة، أنه تم حصر الأراضى والمنشآت بمنطقة عرب الحصن 1 شارع الترعة التوفيقية وذلك تمهيدا لتطوير المنطقة بالكامل.

 

وأضاف رئيس حى المطرية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم حصر عشرات العشش تمهيدًا لتطويرهم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مسئول أملاك الدولة وعضو من قسم مباحث المطرية ومسئول من أملاك المحافظة ومدير الشئون القانونية.

 

وأوضح "المحمدى" أن هذا يأتى فى إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم للمواطن.


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