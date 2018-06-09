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للإعداد للقمة المرتقبة.. وفد كورى شمالى يصل إلى سنغافورة

السبت، 09 يونيو 2018 04:10 م
للإعداد للقمة المرتقبة.. وفد كورى شمالى يصل إلى سنغافورة
رويترز
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هبطت طائرة من بيونج يانج، في سنغافورة، اليوم السبت، فى رحلة مباشرة، تسبق زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، للبلاد لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث سبل إنهاء عزلة بلاده ووقف برنامجها النووى.

وأثار وصول رحلة "إير تشاينا"، رقم 330، إلى مطار تشانجى، تكهنات بأن وفدا من مسؤولي كوريا الشمالية، انضم لفريق يرأسه كيم تشانج سون، أحد مساعدى زعيم كوريا الشمالية المقربين، والموجود حاليا في سنغافورة، للإعداد للقمة.

وقال مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة، لرويترز، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل زعيم كوريا الشمالية إلى المطار ذاته غدا الأحد.

 


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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج أون

مطار تشانجى

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