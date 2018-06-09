لجنة أراضى الدولة تتلقى 112 ألف طلب تقنين قبل انتهاء مهلة تقنين الأوضاع

كتب عز النوبى

5 أيام فقط متبقية على مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة، التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات.

الأيام الماضية شهدت بالفعل تزايد فى إقبال المواطنين على تقديم طلبات التقنين حيث سجلت المنظومة الالكترونية للجنة تلقى اللجان الفرعية بالمحافظات نحو 112 ألف طلب تقنين فى 27 محافظة، فيما صدرت حتى أمس نحو 95 ألف إذن لسداد رسوم الفحص والمعاينة.

اللجنة أكدت على أهمية إسراع كل واضعى اليد بتقديم طلباتهم فى المحافظات قبل الموعد المحدد فى 14 يونيو الجارى لأنه لن يكون مسموحا بتلقى طلبات أخرى بعد هذا التاريخ، وسوف يتم التعامل بحسم وفقا للقانون مع كل من لم يتقدم حيث ستبدأ موجات إزالة مكبرة لرفع أى تعديات على أراضى لم تقدم عنها طلبات تقنين حيث يتم التنسيق بين جهات الولاية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة لتنفيذ هذه الموجات فى أسرع وقت بعد أنتهاء مهلة التقنين.

وأكدت اللجنة أيضا أن إجراءات المعاينة والتثمين للأراضى المقدمة عنها طلبات التقنين مستمرة وتم انجاز نسبة كبيرة منها كما أن لجان المحافظات تتلقى أى تظلمات لدراستها

وأشارت مصادر باللجنة الى أن انتهاء مهلة 14 يونيو خاص بتلقى الطلبات فقط ، فلن تقبل أى طلبات جديدة بعد هذا الموعد، لكن عمليات الفحص والمعاينة وباقى اجراءات التقنين التى تقوم بها لجان المحافظات فهى مستمرة لحين انهاء كافة اجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط التى حددها القانون.