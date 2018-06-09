كيف يعرف طلاب جامعة القاهرة الإجابة النموذجية لسؤال حل المشكلات × 12 معلومة

وائل ربيعى

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، الإجابة النموذجية لأسئلة حل المشكلات التى تتضمنها امتحانات الجامعات التى انطلقت أعمالها بالفعل خلال الفترة الحالية.

1- أسئلة حل المشكلات تعتمد على إعطاء الطالب مشكلة أو صعوبة ليفكر فى حلها.

2- حل المشكلة يعتمد على الطريقة العلمية للإجابة على السؤال.

3- تبدأ خطوات حل المشكلة بتحليل المشكلة وإرجاعها لأصلها.

4- تمثل مرحلة جمع المعلومات حول المشكلة الخطوة الثانية فى الحل.

5- يضع الطلاب فروض الحل المختلفة للمشكلة أو القضية.

6- يختبر الطالب الفروض المختلفة للوصول للفرض الذى يصلح لتفسير أو حل المشكلة.

7- يطبق الطالب الفرض لاختبار فاعليته فى الحل.

8- يعتمد الطالب الفرض حلا للمشكلة إذا أثبت نجاحا.

9- إذا أثبت الفرض فشله يتم استبعاده والتفكير فى فرضا آخرا.

10- الطريقة العلمية فى التفكير تضرب الإرهاب فى مقتل لأنها تقضى على العقول المغلقة.

11- الطريقة العلمية فى التفكير تدعم الطالب لقبول أدلة جديدة ضد معتقداته.

12- لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة لهذا السؤال وإنما هى وجهات نظر يكون أيها الأقرب للإجابة من خلال تطبيق أسلوب التفكير العلمى.