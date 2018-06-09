كيف يعرف طلاب جامعة القاهرة الإجابة النموذجية لسؤال حل المشكلات × 12 معلومة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، الإجابة النموذجية لأسئلة حل المشكلات التى تتضمنها امتحانات الجامعات التى انطلقت أعمالها بالفعل خلال الفترة الحالية.
1- أسئلة حل المشكلات تعتمد على إعطاء الطالب مشكلة أو صعوبة ليفكر فى حلها.
2- حل المشكلة يعتمد على الطريقة العلمية للإجابة على السؤال.
3- تبدأ خطوات حل المشكلة بتحليل المشكلة وإرجاعها لأصلها.
4- تمثل مرحلة جمع المعلومات حول المشكلة الخطوة الثانية فى الحل.
5- يضع الطلاب فروض الحل المختلفة للمشكلة أو القضية.
6- يختبر الطالب الفروض المختلفة للوصول للفرض الذى يصلح لتفسير أو حل المشكلة.
7- يطبق الطالب الفرض لاختبار فاعليته فى الحل.
8- يعتمد الطالب الفرض حلا للمشكلة إذا أثبت نجاحا.
9- إذا أثبت الفرض فشله يتم استبعاده والتفكير فى فرضا آخرا.
10- الطريقة العلمية فى التفكير تضرب الإرهاب فى مقتل لأنها تقضى على العقول المغلقة.
11- الطريقة العلمية فى التفكير تدعم الطالب لقبول أدلة جديدة ضد معتقداته.
12- لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة لهذا السؤال وإنما هى وجهات نظر يكون أيها الأقرب للإجابة من خلال تطبيق أسلوب التفكير العلمى.
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