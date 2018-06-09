كيف يحافظ المزارعون على زيادة إنتاج "الرمان والتين والقشطة" × 12 معلومة؟

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لحدائق "الرمان ، التين ، والقشطة، للحد من الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج.

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدويا.

2-بداية جمع ثمار القشطة والتين التى ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها بالدفن.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع.

5-خفض التسميد الأزوتى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها.

6-التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة فى الرمان.

7-التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

8-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة فى الرمان.

9-برنامج التسميد فى حالة الرى بالتنقيط للفدان الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم .

10- الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19

11- الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك

12- الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.