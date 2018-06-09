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قوات الأمن تؤمن تدريبات المنتخب باستاد القاهرة

السبت، 09 يونيو 2018 05:16 م
قوات الأمن تؤمن تدريبات المنتخب باستاد القاهرة استاد القاهرة - أرشيفية
دينا الحسينى
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شهد محيط ستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، استنفار أمنى، وتواجد مكثف للقوات الخاصة، ونشرت الأجهزة الأمنية خدماتها الأمنية في محيط الاستاد والطرق المؤدية إليه، وذلك لتأمين التدريب النهائى لفريق المنتخب الوطنى لكرة القدم مساء اليوم، قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018.

كما تم الدفع بخدمات مشتركة بقطاعات الأمن العام، والأمن المركزى، وأمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية، ورجال المرور، أمام البوابات، وجرت عملية تمشيط محيط الاستاد بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات ووضع بوابات كاشفة للمعادن للتفتيش، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة لاستقبال المشجعين ومودعى المنتخب من نجوم الرياضة والفن والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشعب المنتظر توافدهم على الاستاد مساء اليوم.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوزيع سدادات على جميع المنافذ وتعزيزها لتسهيل عملية الدخول والخروج للمشجعين المترددين على الاستاد، لتيسير عملية سهولة ويسر، وتم تعزيز محيط الاستاد بالأوناش اللازمة لسرعة التعامل مع أيه معوقات أو أعطال أو حالات انتظار خاطىء، وأيضًا الاستعداد لعمل تحويلات مرورية فى حالة الاحتياج لإجراء تحويلات مرورية إذا لزم الأمر خاصة بمحور العروبة والنصر والفنجرى، مؤكدا أن الخدمات منتشرة فى أماكنها من مساء اليوم، وحتى انصراف آخر مشجع من الجماهير بمحيط الاستاد.


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