video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. رئيس مصلحة الميكانيكا: نمتلك 364 محطة رى وصرف مياه

السبت، 09 يونيو 2018 06:13 م
فيديو.. رئيس مصلحة الميكانيكا: نمتلك 364 محطة رى وصرف مياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحة تمتلك 364 محطة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية، تضخ المياه لأعمال الزراعة والشرب والكهرباء والبترول، ثم تقوم بتحسين مستوى الصرف بسحب الفائض للمصارف .

وأضاف عبد العاطى، فى كلمته خلال ندوة "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه والتعديات"، أن التعديات على المجاري المائية آفة مجتمعية خطيرة تتصدى لها أجهزة الدولة كاملة وخاصة وزارة الرى، مشيرًا إلى أن مصلحة الميكانيكا بالتنسيق مع أجهزة الدولة نفذت 100 مخالفة على مجارى المصرف والطرد بالمحطات كانت عبارة عن بناء وفتحات مخالفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس قطاع الرى مصر تحت خط الفقر المائى دون الحديث عن سد النهضة وأثاره

وزارة الرى

المياه

الميكانيكا

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة