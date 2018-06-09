فيديو.. بركان كيلاويا فى هاواى يكون أرضا جديدة داخل المحيط الهادى بمساحة ميل

واشنطن ( أ ش أ )

كونت حمم "اللافا" المنبعثة من بركان كيلاويا فى ولاية هاواى الأمريكية ، أرضا جديدة داخل المحيط الهادى بمساحة نحو ميل مربع .

وذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم السبت، أن الحمم ملأت خليج "كابوهو"، لتحوله إلى يابسة، جراء البركان الذى لا يعرف العلماء متى سيخمد أو سيتوقف عن إخراج "اللافا" .

من جانبها، قالت عالمة الجيولوجيا جانيت باب من الماسح الجيولوجى الأمريكى " إن "اللافا" مستمرة فى الامتداد إلى المحيط من خليج كابوهو ، محولة المياه إلى أراض ".

وكان رئيس بلدية مقاطعة هاواى هارى كيم قال فى وقت سابق "إن نحو 600 منزل دمرت نتيجة تدفق الحمم البركانية بجزيرة بيج أيلاند، منذ بدء ثورة البركان مطلع الشهر الماضى "، وتم إجلاء آلاف السكان من أجزاء مختلفة من الجزيرة.