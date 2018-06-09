فيديو استقبال الرئيس أعضاء المنتخب الوطنى قبل السفر إلى روسيا

كتب محمد الجالى - محمد تهامى زكى

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأعضاء منتخب كرة القدم الوطنى قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم.

وأعرب الرئيس، خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطنى فى بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك بعثة المنتخب الوطنى لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لمنتخبه الوطنى بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم.