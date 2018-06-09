ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كل من "ا.ز.ا" سائق ومقيم البحيرة مدرج جنائياً وسبق اتهامه بقضية ضرب، "س.ا.ع" عاطل ومقيم الإسكندرية مدرج جنائياً وسبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل، "هـ.س.هـ" ومقيم البحيرة، "م.ا.ا" عاطل ومقيم الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام ووحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث المركز، تمكنت من ضبط المتهمين عدا الرابع وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى يستهدف سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبلغ مالى وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطهم ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.