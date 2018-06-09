video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات فى المنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 07:45 م
ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كل من "ا.ز.ا" سائق ومقيم البحيرة مدرج جنائياً وسبق اتهامه بقضية ضرب، "س.ا.ع" عاطل ومقيم الإسكندرية مدرج جنائياً وسبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل، "هـ.س.هـ" ومقيم البحيرة، "م.ا.ا" عاطل ومقيم الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام ووحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث المركز، تمكنت من ضبط المتهمين عدا الرابع وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى يستهدف سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبلغ مالى وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطهم ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة