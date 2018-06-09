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ضبط 12 طن مواد حفظ أغذية فاسدة قبل دخولها البلاد

السبت، 09 يونيو 2018 01:18 م
ضبط 12 طن مواد حفظ أغذية فاسدة قبل دخولها البلاد مواد غذائية فاسدة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجح الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 12طن مواد تستخدم فى حفظ المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى داخل البلاد.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بكفرالشيخ لمالكها "عبدالواحد .ع" باستيراد رسالة ( كيماويات غذائية ) داخل حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وقيام أصحاب الشأن بتهريب كميات كبيرة من الأصناف منتهية الصلاحية بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، وبمراجعة الجهات المختصة أفادت برفض الرسالة نهائى لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات وحظر دخولها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (180 عبوة تستخدم فى حفظ المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالى وزنت 12.204 طن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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