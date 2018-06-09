ضبط هاربين من أحكام بالسجن فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد محمد عبد العظيم رئيس المباحث من ضبط المحكوم عليه الهارب "جميل. ج" فى القضية رقم 5055 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ح" فى القضية رقم 6933 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2000 "تزوير" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.

كما تم ضبط 200 حكم جزئى بينهم 30 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس المستأنف، و98 محكـوم عليـهم فى جنح الغرامات الجزئية، و40 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و 20 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.