video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 01:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط هاربين من أحكام بالسجن فى البحر الأحمر

السبت، 09 يونيو 2018 12:33 م
ضبط هاربين من أحكام بالسجن فى البحر الأحمر حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد محمد عبد العظيم رئيس المباحث من ضبط المحكوم عليه الهارب "جميل. ج" فى القضية رقم 5055 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ح" فى القضية رقم 6933 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2000 "تزوير" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.
 
كما تم ضبط 200 حكم جزئى بينهم 30 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس المستأنف، و98 محكـوم عليـهم فى جنح الغرامات الجزئية، و40 محكـوم عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و 20 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من مؤبد بالبحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار الحوادث

تنفيذ الاحكام

هاربين من احكام




لا تفوتك
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة