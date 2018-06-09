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ضبط مستريحين جديدين استوليا على 100 مليون جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها بسوهاج

السبت، 09 يونيو 2018 09:52 ص
ضبط مستريحين جديدين استوليا على 100 مليون جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من إلقاء القبض على مستريحين جديدين بدائرة مركز أخميم لاستيلائهما على 100 مليون جنيه من مدرس، و6 أشخاص آخرين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الحديد والأسمنت بأرباح شهرية 4%، ولكن لم يفيا بوعدهما واستوليا على المبلغ.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بتقدم مدرس و6 آخرين، ببلاغ للقسم يفيد تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحبى مستودع حديد وأسمنت والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد على الدردير ضابط القسم، وتبين من التحريات تقدم "علاء . ا" 39 سنة مدرس ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، و"6" آخرين بتضررهم من "عمر . ث" 48 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت و"حسين . م" 41 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت، ويقيمان ببندر أخميم دائرة مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ ماليه بلغت جملتها حوالى "100 مليون جنيه" لتوظيفها فى مجال تجارة الحديد والأسمنت مقابل أرباح شهرية 4% إلا أنهما لم يفا بوعدهما أو رد المبالغ .

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2353 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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