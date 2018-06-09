صور.. دعوة الإفطار والمكونات الكاملة لمائدة الملك فاروق فى "قصر عابدين العامر"

كتب محمد تهامى زكى

فول مدمس بالبيض، ديكة فيومية على الطريق المصرية، بامية طهو الريف، كنافة بالقشدة وفواكه.. كانت هذه مجموعة من الطعام التى شملتها قائمة دعوة إفطار الملك فاروق لوزرائه وحاشيته خلال حفل الإفطار السنوى بتاريخ 2 رمضان عام 1366 هجرية.

دعوة الإفطار تزين غلافها بالزخارف الإسلامية، ثم الصفحة الأولى بنص الدعوة التى جاءت كالتالى "قصر عابدين العامر - إفطار يوم الأحد 2 رمضان 1366 هجرية" ثم يتبعها رقم المائدة المخصصة للدعوات والمعازيم.



نص الدعوة

تضمنت الدعوة أيضًا قائمة الطعام التى سيتناولها الحضور خلال حفل الإفطار، التى تعود تاريخها لأكثر من 73 عامًا، منها: "حساء سخينة، فول مدمس بالبيض، ديكة فيومية على الطريق المصرية، بامية طهو الريف، حمل محمر، بطاطس بالزبد، سلاطة بستانية، رويشات حمل على الطريقة السلطانية، ورق عنب محشو، ديكة مشوى، بطاطس محمرة، أرز طاس كباب، فطيرات متنوعة، مثلجات شرقية، كنافة بالقشدة وفواكه".



قائمة طعام دعوة الملك فاروق

صور الدعوة نشرها تامر يوسف، عبر حسابه على تويتر، وهى من مقتنيات جده الراحل محمود باشا يوسف، الذى كان يعمل فى هذا الوقت وكيلاً لوزارة الأوقاف الملكية فى مصر.



جانب من دعوات الإفطار



غلاف الدعوة



قائمة أخرى من الطعام