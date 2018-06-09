صور..الشرطة الكندية تشتبك مع محتجين فى مظاهرة على هامش قمة مجموعة السبع

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

اشتبكت مجموعة من المحتجين مع قوات الأمن فى مدينة كيبيك الكندية أثناء محاولتهم تجاوز حاجز للشرطة، حيث خرج مئات الأشخاص فى مسيرة، بالتزامن مع انطلاق اجتماع مجموعة السبعة، ويحتج المتظاهرون ضد زعماء العالم قائلين، إن "هؤلاء الزعماء يتجاهلون اهتمامات الناس العاديين".

ودعوا إلى توجيه الاهتمام نحو تغير المناخ، وإثارة الأسئلة حول حجم الأموال التى تنفق على الجيش الأمريكى، وإنهاء الحروب فى جميع أنحاء العالم، واتخذت كندا إجراءات أمنية مشددة فى مواجهة المحتجين الذى اتهموا قادة العالم بتجاهل مصالح المواطنين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الـ٤٤ فى منتجع تشارليفويكس بمقاطعة كيبيك بشمال كندا، بمشاركة كل رؤساء الدول والحكومات السبعة الأعضاء، وأبرزهم جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى الذى تستضيف بلاده هذا الحدث، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تعد بلاده أكبر اقتصاد فى العالم.

وغالبا ما شهدت قمم سابقة لمجموعة الدول السبع الكبرى: بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة، تظاهرات معادية للعولمة فى شوارع المدينة المضيفة، وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

احتجاز أحد المتظاهرين



الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع



الشرطة تنتشر للتصدى للمتظاهرين



جانب من الاشتباكات



جانب من المظاهرات